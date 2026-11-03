尼日利亚正式成立非洲能源银行——OilPrice

在尼日利亚首都阿布贾，Afreximbank与非洲石油生产国组织（APPO）正式成立了非洲能源银行（AEB）。该机构于10月31日在成立大会上设立，旨在为石油、天然气及其他能源项目提供融资。这些项目因西方银行和开发贷款机构的气候承诺而日益难以获得资金，OilPrice报道称。

资本与首批项目

AEB的授权资本为50亿美元，但目前该银行已筹集约5亿美元。其中，Afreximbank提供了2.22亿美元，据该媒体报道，尼日利亚的出资额为1亿至2亿美元。

在首个运营阶段，该银行计划筹集至多100亿美元融资。AEB还计划在2027年至少资助三个项目，首先是区域炼油厂和管道项目。

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银行的业务范围

AEB的授权范围涵盖整个能源链：勘探和开采、运输、加工、炼油以及能源资源分配。该银行还将能够为跨境管道、区域炼油厂、发电和输电提供融资。

阿布贾在争取成为该银行所在地的竞争中胜出，共有六个国家参与，包括加纳、阿尔及利亚、南非和贝宁。AEB首任行长为Helmy Ghazi，他曾任HSBC Bank Egypt副首席执行官。该机构还将由一个理事会管理，理事会成员来自公共和私营部门以及政治机构。

该银行的创始人旨在降低非洲国家对进口石油产品的依赖，扩大非洲内部能源贸易，并为公正能源转型提供融资，其推进速度将由非洲大陆各国政府决定。根据OilPrice援引的估计，非洲能源领域需要约2000亿美元投资，且该大陆约6亿居民至今仍无法获得电力。

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