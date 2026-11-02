伊朗表示，正继续与美国就结束战争进行接触。在此背景下，布伦特原油价格于11月2日星期一下跌超过6.5%，至每桶105.55美元。据《卫报》报道，这是自10月16日以来的最低报价水平。

通过中间人接触

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐向国家通讯社IRNA表示，通过中间人进行的磋商正在密集持续。根据他的说法，德黑兰已提出条件和建议，后续发展取决于华盛顿的政治决定。

周末期间，卡塔尔官员试图就解冻超过60亿美元的伊朗资产达成协议，以便德黑兰允许恢复经由霍尔木兹海峡的航运。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

市场反应

投资者也积极看待有关伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊已授权政府与美国就结束中东战争进行谈判的报道。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普前一天在爱荷华州的一场竞选集会上表示，如果没有进展，伊朗将面临严厉行动。

油价下跌提振了航空公司股票，并降低了政府债券收益率。英国航空母公司IAG的股价在伦敦上涨4.2%，联合航空在纽约的股价上涨7%。英国10年期政府债券收益率下降10个基点，即0.1个百分点，降至自9月22日以来的最低水平。

关注我们在