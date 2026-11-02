В Иране сообщили о продолжении контактов с США по вопросу завершения войны, на фоне чего цена нефти Brent в понедельник, 2 ноября, снизилась более чем на 6,5% — до $105,55 за баррель. Как сообщает The Guardian, это самый низкий уровень котировок с 16 октября.

Контакты через посредников

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил государственному агентству IRNA, что консультации через посредников продолжаются интенсивно. По его словам, Тегеран представил условия и предложения, а дальнейшее развитие зависит от политических решений Вашингтона.

В течение выходных катарские чиновники пытались договориться о разблокировании более $6 млрд иранских активов, чтобы Тегеран разрешил возобновить судоходство через Ормузский пролив.

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Реакция рынков

Инвесторы также положительно восприняли сообщения о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил правительству полномочия для переговоров с США о прекращении войны на Ближнем Востоке. В то же время президент США Дональд Трамп накануне заявил на предвыборном митинге в Айове, что Иран столкнется с жесткими действиями, если прогресса не будет.

Падение нефтяных котировок поддержало акции авиакомпаний и снизило доходности государственных облигаций. Акции материнской компании British Airways — IAG — выросли в Лондоне на 4,2%, а акции United Airlines в Нью-Йорке подорожали на 7%. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снизилась на 10 базисных пунктов, или на 0,1 процентного пункта, до самого низкого уровня с 22 сентября.

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