Iran poinformował o kontynuowaniu kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny, w związku z czym cena ropy Brent w poniedziałek, 2 listopada, spadła o ponad 6,5% — do 105,55 dolara za baryłkę. Jak informuje The Guardian, jest to najniższy poziom notowań od 16 października.

Kontakty za pośrednictwem mediatorów

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył państwowej agencji IRNA, że konsultacje za pośrednictwem mediatorów trwają intensywnie. Według niego Teheran przedstawił warunki i propozycje, a dalszy rozwój sytuacji zależy od decyzji politycznych w Waszyngtonie.

W weekend katarscy urzędnicy próbowali osiągnąć porozumienie w sprawie odblokowania ponad 6 mld dolarów irańskich aktywów, aby Teheran zezwolił na wznowienie żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

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Reakcja rynków

Inwestorzy pozytywnie przyjęli również doniesienia, że najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei upoważnił rząd do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie prezydent USA Donald Trump oświadczył poprzedniego dnia na wiecu wyborczym w Iowa, że Iran spotka się z surowymi działaniami, jeśli nie będzie postępu.

Spadek notowań ropy wsparł akcje linii lotniczych i obniżył rentowności obligacji rządowych. Akcje spółki matki British Airways — IAG — wzrosły w Londynie o 4,2%, a akcje United Airlines w Nowym Jorku podrożały o 7%. Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji rządowych spadła o 10 punktów bazowych, czyli o 0,1 punktu procentowego, do najniższego poziomu od 22 września.

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