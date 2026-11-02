Нафта Brent подешевшала до $105,55 на тлі контактів Ірану та США — The Guardian

В Ірані повідомили про продовження контактів зі США щодо завершення війни, на тлі чого ціна нафти Brent у понеділок, 2 листопада, знизилася більш ніж на 6,5% — до $105,55 за барель. Як повідомляє The Guardian, це найнижчий рівень котирувань із 16 жовтня.

Контакти через посередників

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив державному агентству IRNA, що консультації через посередників тривають інтенсивно. За його словами, Тегеран представив умови та пропозиції, а подальший розвиток залежить від політичних рішень Вашингтона.

Протягом вихідних посадовці Катару намагалися домовитися про розблокування понад $6 млрд іранських активів, щоб Тегеран дозволив відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

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Реакція ринків

Інвестори також позитивно сприйняли повідомлення про те, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї надав уряду повноваження для переговорів зі США щодо припинення війни на Близькому Сході. Водночас президент США Дональд Трамп напередодні заявив на передвиборчому мітингу в Айові, що Іран зазнає жорстких дій, якщо прогресу не буде.

Падіння нафтових котирувань підтримало акції авіакомпаній і знизило дохідності державних облігацій. Акції материнської компанії British Airways — IAG — зросли в Лондоні на 4,2%, а акції United Airlines у Нью-Йорку подорожчали на 7%. Дохідність 10-річних державних облігацій Великої Британії знизилася на 10 базисних пунктів, або на 0,1 відсоткового пункту, до найнижчого рівня з 22 вересня.

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