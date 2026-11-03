Ливанская государственная энергетическая компания Electricite du Liban (EDL) в понедельник начала принимать меры по отключению электроснабжения государственных администраций, учреждений и муниципалитетов, не погасивших задолженность. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Какие учреждения попали в список

По данным издания, меры охватывают министерства, официальные органы, управления водного хозяйства и муниципалитеты. В первоначальный список вошли Совет по развитию и реконструкции, Министерство общественных работ и транспорта, Генеральная дирекция городского планирования, Генеральная дирекция образования Министерства образования и высшего образования, дирекции земельного реестра и Генеральная дирекция таможни. В перечень также включили подключения Министерства телекоммуникаций в различных регионах.

Информированный источник заявил изданию, что решение не направлено на наказание учреждений или остановку их работы. По его словам, EDL стремится обеспечить регулярную оплату счетов, погашение накопленных обязательств и не допустить дальнейшего роста долгов.

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Договоренность для аэропорта Бейрута

Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте избежал отключения после договоренности Управления гражданской авиации с EDL. Она предусматривает оплату части накопленного долга, перенос сроков выплаты оставшейся суммы и регулярную оплату новых счетов.

Задолженность Генеральной дирекции гражданской авиации составляла около 22,8 млн долларов. В целом государственные администрации и учреждения задолжали EDL примерно четверть миллиарда долларов. Компании необходимы регулярные поступления для закупки топлива и работы электростанций. Проблема накопления долгов связана с многолетней нерегулярной оплатой счетов и усугубилась после повышения тарифов и нехватки достаточного финансирования у части учреждений.

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