塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，政府已在其权限范围内完成启动“大海互联工程”（Great Sea Interconnector，GSI）电力互联项目海床勘测的所有步骤。据《塞浦路斯邮报》报道。

GSI勘测

在与记者交谈时，赫里斯托祖利季斯被问及可能发布用于开展勘测的NAVTEX。他回答说，这个问题应尽可能少地公开讨论。

他说，就此事与希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯及法国总统埃马纽埃尔·马克龙存在非正式谅解。与此同时，赫里斯托祖利季斯强调，塞浦路斯方面已完成要求其采取的所有必要行动。

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他还表示，作为该项目的一部分，向希腊独立输电系统运营商ADMIE支付2500万欧元的工作正按计划进行。这位总统称，政府正在履行其作出的约定。

有关天然气管道的声明

此外，赫里斯托祖利季斯评论了土族塞人方面对塞浦路斯就土耳其与该岛被占领北部之间计划建设的天然气管道向欧盟提出诉求的反应。他表示，看不到反对塞浦路斯行动的理由，并称拟议的天然气管道是非法项目。

塞浦路斯总统补充说，欧盟已经表明立场，并就土耳其采取了具体措施。此前，土族塞人方面所谓的“总理”于纳尔·于斯泰尔表示，土族塞人方面和土耳其将继续在东地中海开展勘探和能源活动，并援引其“合法权利”。

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