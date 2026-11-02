«ДТЭК» восстановил электроснабжение для 820 тысяч семей в Днепропетровской области

По состоянию на вечер 2 ноября энергетики восстановили электроснабжение для 820 тысяч семей в Днепропетровской области после массированных российских атак.

В ДТЭК сообщили, что с 29 октября российские войска активно атаковали энергетическую инфраструктуру региона. Только за выходные под ударом оказались семь энергообъектов компании, один из них атаковали дважды подряд.

В настоящее время большинство населенных пунктов области уже обеспечены электроснабжением. В то же время в Павлоградском районе продолжают действовать экстренные отключения.

Источник: ДТЭК

В ночь на 31 октября российские войска вновь атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. В результате ударов серьезно повреждено оборудование, в частности на двух объектах ДТЭК «Днепровские электросети».

С 19 по 25 октября специалисты компании ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,2 миллиона семей в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за вражеских обстрелов. В целом за этот период энергетики полностью или частично восстановили электроснабжение жителей почти 800 населенных пунктов.

В ночь на 25 октября российский беспилотник атаковал одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Дрон попал в грузовой автомобиль, в котором находился сотрудник компании Виталий Щербина. Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей.

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