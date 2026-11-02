По оценке The New York Times, 51 крупная нефтегазовая компания США могла заработать более $130 млрд за шесть месяцев войны США и Израиля против Ирана. Американцы при этом потратили дополнительно $150 млрд на бензин и дизельное топливо, сообщает Al Jazeera.

Оценка охватывает период с апреля по сентябрь и основана на финансовых результатах 51 крупной американской компании. За те же месяцы 2025 года они совокупно получили менее $47 млрд прибыли. По данным Climate Solutions Lab Брауновского университета, с начала войны 28 февраля дополнительные расходы американцев на топливо в среднем превысили $1150 на домохозяйство.

Прибыль добывающих и перерабатывающих компаний

Эксперт Института международных политических исследований в Милане Насер ат-Тамими объяснил, что добытчики сырой нефти выигрывают от более высоких цен, а нефтеперерабатывающие компании — от высокой маржи из-за дефицита дизельного и других видов топлива. На рынок также повлияли повреждения нефтеперерабатывающих предприятий на Ближнем Востоке и в России, перебои с перевозками через Ормузский пролив и торговые ограничения.

ExxonMobil и Chevron сообщили о прибыли на уровне от $10 млрд до $15 млрд. В то же время The New York Times отмечает, что эти показатели в целом были ниже уровня 2022 года, когда цена на нефть достигала примерно $100 за баррель. В апреле—сентябре средняя цена составляла около $90 за баррель.

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Прибыль Valero Energy в третьем квартале выросла более чем в шесть раз — до $6,83 млрд. Phillips 66 сообщила о рекордной квартальной чистой прибыли: она увеличилась со $133 млн годом ранее до $5,62 млрд.

Риски для поставок и цен

Геополитический аналитик Джеффри Миллер назвал войну США и Израиля против Ирана крупнейшим за последние годы шоком предложения на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. По его словам, американские операторы могут воспользоваться премией за риск, тогда как производители в странах Персидского залива сталкиваются с более высокими расходами, рисками и физическими повреждениями инфраструктуры.

По данным мониторинговой организации ACLED, Иран и поддерживаемые им группировки осуществили не менее 172 атак на невоенную инфраструктуру в шести странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Иран также фактически ограничил проход большинства судов через Ормузский пролив, а США в ответ ввели морскую блокаду иранских поставок нефти и газа.

Стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что цены на ключевые энергоресурсы могут оставаться высокими и в следующем году, пока сохраняется неопределённость относительно продолжительности войны. По прогнозу Всемирного банка, цены на сырьевые товары в этом году вырастут на 23%.

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