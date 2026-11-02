半岛电视台：美国油气公司或在对伊战争期间赚取1300亿美元

据《纽约时报》估计，在美国和以色列对伊朗发动战争的六个月期间，51家美国大型油气公司可能赚取了超过1300亿美元。与此同时，美国人在汽油和柴油上的额外支出达到1500亿美元，半岛电视台报道。

该估计涵盖4月至9月，基于51家美国大型公司的财务业绩。在2025年的同一月份，这些公司合计利润不足470亿美元。布朗大学气候解决方案实验室的数据显示，自战争于2月28日开始以来，美国人在燃料上的额外支出平均每户超过1150美元。

开采商和炼油商的利润

米兰国际政治研究所专家纳赛尔·阿特-塔米米解释称，原油开采商受益于更高的价格，而炼油公司则受益于柴油和其他燃料短缺带来的高利润率。中东和俄罗斯炼油设施受损、经霍尔木兹海峡运输中断以及贸易限制也影响了市场。

埃克森美孚和雪佛龙报告的利润在100亿至150亿美元之间。与此同时，《纽约时报》指出，这些数字总体低于2022年的水平，当时油价约为每桶100美元。4月至9月的平均价格约为每桶90美元。

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瓦莱罗能源公司第三季度利润增长逾六倍，达到68.3亿美元。菲利普斯66公司报告了创纪录的季度净利润，从一年前的1.33亿美元增至56.2亿美元。

供应和价格风险

地缘政治分析师杰弗里·米勒称，美国和以色列对伊朗发动的战争是近年来全球石油和石油产品市场上最大的供应冲击。他说，美国运营商可能受益于风险溢价，而波斯湾国家的生产商则面临更高的成本、风险以及基础设施的物理损坏。

监测组织ACLED的数据显示，伊朗及其支持的组织至少对海湾阿拉伯国家合作委员会六个国家的非军事基础设施发动了172次袭击。伊朗还实际上限制了大多数船只通过霍尔木兹海峡，美国则回应称对伊朗石油和天然气供应实施海上封锁。

荷兰合作银行策略师弗洛伦斯·施米特认为，只要围绕战争持续时间的不确定性仍然存在，关键能源资源的价格可能在明年仍保持高位。根据世界银行预测，商品价格今年将上涨23%。

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