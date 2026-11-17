截至11月17日，由于俄罗斯的炮击，乌克兰八个州的的部分用户仍处于断电状态。其中，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州的供电形势最为严峻。

乌克兰能源部第一副部长阿尔捷姆·涅克拉索夫通报了这一情况。

据涅克拉索夫称，由于俄罗斯的炮击，第聂伯罗彼得罗夫斯克、顿涅茨克、扎波罗热、尼古拉耶夫、敖德萨、苏梅、切尔尼戈夫和切尔诺夫策等八个州的部分用户遭遇停电。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州的形势尤为严峻。自上周起，俄罗斯系统性地袭击了第聂伯河地区的能源设施。由于设施遭受严重破坏，该地区的电力供应受到大幅限制。

电力人员正昼夜不停地努力恢复供电，但频繁的空袭警报给抢修工作带来了困难。此外，俄军还多次对已修复的设施发动二次袭击。

此外，据罗夫诺州军事行政长官亚历山大·科瓦尔称，该州已有超过300个居民点断电。

关键基础设施已转为使用替代电源。

由于设备受损以及高压电网电压下降，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、基洛沃格勒州、波尔塔瓦州和哈尔科夫州被迫实施紧急断电。

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待电力系统状况稳定后，将恢复按计划供电。与此同时，乌克兰大部分地区仍实行按小时轮流限电，并对工业用户实施用电功率限制。

据“乌克兰能源公司”消息，在11月17日上午发生大规模停电后，电力人员正继续在第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州恢复供电。优先恢复关键基础设施的供电。

抢修工作持续了一整夜，但俄罗斯的新一轮袭击再次损毁了电力设施，导致大范围停电。因此，抢修队伍实际上不得不重新开始抢修工作，而此前的工作尚未完成。

来源：能源部

在敌军袭击该地区电力设施后，第聂伯市完全断电。

俄罗斯无人机导致尼古拉耶夫州33个居民点断电，多栋房屋受损。

俄罗斯袭击了能源基础设施，八个州出现停电。

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