По состоянию на 17 ноября из-за российских обстрелов часть потребителей в восьми областях Украины остается без электроэнергии. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По словам Некрасова, из-за российских обстрелов без электричества осталась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.

Особенно сложная ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. Россия систематически атакует энергетические объекты Днепровского региона с прошлой недели. Из-за значительных повреждений подача электроэнергии там существенно ограничена.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения, однако ремонтные работы затрудняются постоянными воздушными тревогами. К тому же российские войска повторно атакуют объекты, которые уже удалось восстановить.

Кроме того, по данным начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля, в области обесточены более 300 населенных пунктов.

Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники электропитания.

Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети аварийные отключения вынужденно применяются в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

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Вернуться к прогнозируемым графикам можно будет после стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время в большинстве регионов Украины продолжают действовать почасовые графики отключений, а для промышленных потребителей предусмотрены ограничения мощности.

По данным «Укрэнерго», после масштабных отключений электроэнергии утром 17 ноября энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в Днепропетровской и Запорожской областях. В первую очередь питание восстанавливают объектам критической инфраструктуры.

Работы продолжались всю ночь, однако новые российские атаки вновь повредили энергообъекты и вызвали масштабные отключения. Из-за этого ремонтным бригадам фактически приходится начинать восстановление заново, не завершив предыдущие работы.

Источник: Минэнерго

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