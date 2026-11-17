Według stanu na 17 listopada, w wyniku rosyjskich ostrzałów część odbiorców w ośmiu obwodach Ukrainy pozostaje bez prądu. Najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej panuje w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

Informację tę przekazał pierwszy wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow.

Według Nekrasowa, w wyniku rosyjskich ostrzałów pozbawiona prądu jest część odbiorców w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, mykolaivskim, odeskim, sumskim, czernihowskim i czerniowieckim.

Szczególnie trudna sytuacja panuje w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim. Od zeszłego tygodnia Rosja systematycznie atakuje obiekty energetyczne w regionie Dniepru. Z powodu znacznych zniszczeń dostawy energii elektrycznej są tam znacznie ograniczone.

Pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem zasilania przez całą dobę, jednak prace naprawcze utrudniają ciągłe alarmy powietrzne. Ponadto wojska rosyjskie ponownie atakują obiekty, które już udało się naprawić.

Ponadto, według danych szefa obwodowej administracji wojskowej w Równie, Oleksandra Kowala, w obwodzie pozbawiono zasilania ponad 300 miejscowości.

Obiekty infrastruktury krytycznej przeszły na alternatywne źródła zasilania.

Z powodu uszkodzeń sprzętu i spadku napięcia w sieci wysokiego napięcia w obwodach dniepropetrowskim, kirowogradzkim, poltawskim i charkowskim stosuje się przymusowe wyłączenia awaryjne.

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Powrót do planowych harmonogramów będzie możliwy po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym. Jednocześnie w większości regionów Ukrainy nadal obowiązują godzinowe harmonogramy przerw w dostawach energii, a dla odbiorców przemysłowych przewidziano ograniczenia mocy.

Według danych „Ukrenergo”, po zakrojonych na szeroką skalę przerwach w dostawach prądu, które miały miejsce rano 17 listopada, pracownicy sektora energetycznego nadal przywracają dostawy energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim. W pierwszej kolejności przywracane jest zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej.

Prace trwały przez całą noc, jednak nowe rosyjskie ataki ponownie uszkodziły obiekty energetyczne i spowodowały zakrojone na szeroką skalę przerwy w dostawach prądu. Z tego powodu ekipy naprawcze muszą praktycznie zaczynać od nowa, nie kończąc poprzednich prac.

Źródło: Ministerstwo Energii

Dniepr został całkowicie pozbawiony prądu po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.

Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkodzono budynki.

Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną, w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu.

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