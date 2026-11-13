Elektrycy z DTEK naprawiają uszkodzone sieci, żyjąc w ciągłym zagrożeniu kolejnymi atakami

Rosja zintensyfikowała ataki na ukraiński sektor energetyczny, przez co odbudowa uszkodzonych elektrowni przebiega w niezwykle trudnych warunkach.

Pracownicy sektora energetycznego muszą przerywać pracę i schronić się w schronach podczas alarmów powietrznych.

Dziennikarze BBC odwiedzili jedną z największych elektrowni na Ukrainie, która uległa znacznym zniszczeniom w wyniku ataku rakietami balistycznymi. W ciągu czterech godzin pobytu na terenie obiektu siedem razy ogłoszono alarm powietrzny.

Dyrektor generalny DTEK Maksym Timczenko powiedział, że z powodu ciągłego zagrożenia ostrzałem pracownicy elektrowni mogą w pełni naprawiać uszkodzoną elektrownię tylko przez jedną lub dwie godziny dziennie. Jak powiedział, w tym roku rosyjskie ataki stały się dwukrotnie większe i silniejsze.

Odbudowa jednej z elektrowni potrwa co najmniej do następnego lata. Timczenko podkreślił, że pracownicy energetyki faktycznie walczą o możliwość zapewnienia ludziom energii elektrycznej w zimie.

Źródło: BBC

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną. Na nagraniach widać ogromne zniszczenia oraz uszkodzony sprzęt, który pracownicy elektrowni próbują naprawić. Ekipa filmowa pracowała w warunkach ciągłego zagrożenia nowymi ostrzałami.

W październiku pracownicy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 6,7 mln gospodarstw domowych w Kijowie oraz w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu w wyniku rosyjskich ostrzałów.

Pracownicy energetyczni nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

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