Eksport energii elektrycznej z Ukrainy wzrósł o 40% pomimo przerw w dostawach prądu

W okresie od 2 do 8 listopada Ukraina zwiększyła eksport energii elektrycznej o 40,5% — do 61,4 tys. MWh w porównaniu z poprzednim tygodniem.

W tym czasie w niektórych regionach obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach energii.

Według danych DiXi Group 63% eksportu miało miejsce w godzinach nocnych — od 22:00 do 06:00. W wieczornym okresie szczytowego zużycia, od 16:00 do 19:00, energia elektryczna nie była sprzedawana za granicę.

Jednocześnie import wzrósł o 8,3% — do 23,7 tys. MWh. Eksport przewyższył import 2,6-krotnie. Najwięcej energii elektrycznej zakupiła Węgry — 53,1%, a kolejne 25,5% eksportu przypadło na Mołdawię.

Źródło: DiXi Group

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem prądu do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

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