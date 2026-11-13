Електрики ДТЕК ремонтують пошкоджені мережі під постійною загрозою нових атак

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Росія посилила удари по українській енергетиці, через що відновлення пошкоджених електростанцій відбувається у надзвичайно складних умовах.

Енергетикам доводиться переривати роботу та ховатися в укриттях під час повітряних тривог.

Журналісти BBC відвідали одну з найбільших електростанцій України, яка зазнала значних руйнувань після удару балістичними ракетами. За чотири години перебування на об’єкті повітряну тривогу оголошували сім разів.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко розповів, що через постійну загрозу обстрілів енергетики можуть повноцінно ремонтувати пошкоджену станцію лише одну-дві години на добу. За його словами, цьогоріч російські атаки стали вдвічі масштабнішими та потужнішими.

Відновлення однієї зі станцій триватиме щонайменше до наступного літа. Тімченко наголосив, що енергетики фактично борються за можливість забезпечити людей електроенергією взимку.

Джерело: BBC

Британська телерадіокомпанія BBC опублікувала репортаж з однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала прямого удару російської балістичної ракети. На кадрах видно масштабні руйнування та пошкоджене обладнання, яке енергетики намагаються відновити. Знімальна група працювала в умовах постійної загрози нових обстрілів.

Упродовж жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через російські обстріли.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

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