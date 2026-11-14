Dyrektor generalny DTEK wezwał międzynarodowych partnerów do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej w celu ochrony ukraińskiego sektora energetycznego

Dyrektor generalny DTEK Maksym Timczenko zwrócił się do międzynarodowych partnerów z apelem o wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Jest to konieczne, aby chronić infrastrukturę energetyczną przed rosyjskimi atakami i zapewnić dostawy energii elektrycznej milionom Ukraińców – stwierdził podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami.

Jak powiedział, dziennikarze BBC odwiedzili jedną z elektrociepłowni DTEK, gdzie zobaczyli zniszczenia, których skala była jedną z największych w ciągu pięciu lat wojny.

Timchenko podkreślił, że skutki tych ataków odczuwają ukraińskie rodziny, które w przededniu zimy zmuszone są godzinami pozostawać bez światła i ogrzewania.

„Nasi pracownicy sektora energetycznego walczą o odbudowę tego, co niszczy Rosja. Jednak wytrwałość nie może zastąpić ochrony” – zaznaczył szef DTEK.

Podkreślił, że wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest niezbędne nie tylko do ochrony obiektów energetycznych, ale także do zapewnienia normalnego życia milionom ludzi.

„Właśnie dlatego nasze przesłanie do partnerów Ukrainy jest bardzo proste: zapewnijcie nam systemy obrony przeciwlotniczej do ochrony naszego systemu energetycznego, a tym samym zabezpieczycie codzienne życie milionów ludzi” – podsumował Timczenko.

W DTEK poinformowano o uszkodzeniu 10 obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim w ciągu tygodnia.

Przypomnijmy, że pracownicy sektora energetycznego muszą przerywać pracę i chować się w schronach podczas alarmów powietrznych.

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną.

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