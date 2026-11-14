Гендиректор ДТЕК закликав міжнародних партнерів посилити ППО для захисту енергетики України

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Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити протиповітряну оборону України. Це необхідно для захисту енергетичної інфраструктури від російських ударів і забезпечення електроенергією мільйонів українців, заявив він під час зустрічі з іноземними журналістами.

За його словами, журналісти BBC відвідали одну з теплоелектростанцій ДТЕК, де побачили руйнування, масштаби яких були одними з найбільших за п’ять років війни.

Тімченко наголосив, що наслідки цих атак відчувають українські родини, які напередодні зими змушені годинами залишатися без світла та опалення.

«Наші енергетики борються за відновлення того, що руйнує росія. Але стійкість не може замінити захист», – зазначив очільник ДТЕК.

Він підкреслив, що посилення української ППО необхідне не лише для захисту енергетичних об’єктів, а й для забезпечення нормального життя мільйонів людей.

«Саме тому наше послання партнерам України дуже просте: дайте нам ППО для захисту нашої енергосистеми, і ви захистите повсякденне життя мільйонів людей», – підсумував Тімченко.

У ДТЕК повідомили про пошкодження 10 енергооб’єктів на Київщині за тиждень.

Нагадаємо, що енергетикам доводиться переривати роботу та ховатися в укриттях під час повітряних тривог.

Британська телерадіокомпанія BBC опублікувала репортаж з однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала прямого удару російської балістичної ракети.

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