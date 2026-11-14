Генеральный директор ДТЭК призвал международных партнеров усилить ПВО для защиты энергетики Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко обратился к международным партнерам с призывом усилить противовоздушную оборону Украины. Это необходимо для защиты энергетической инфраструктуры от российских ударов и обеспечения электроэнергией миллионов украинцев, заявил он во время встречи с иностранными журналистами.

По его словам, журналисты BBC посетили одну из теплоэлектростанций ДТЭК, где увидели разрушения, масштабы которых были одними из самых значительных за пять лет войны.

Тимченко подчеркнул, что последствия этих атак ощущают на себе украинские семьи, которые в преддверии зимы вынуждены часами оставаться без света и отопления.

«Наши энергетики борются за восстановление того, что разрушает Россия. Но устойчивость не может заменить защиту», — отметил глава ДТЭК.

Он подчеркнул, что укрепление украинской ПВО необходимо не только для защиты энергетических объектов, но и для обеспечения нормальной жизни миллионов людей.

«Именно поэтому наше послание партнерам Украины очень простое: дайте нам ПВО для защиты нашей энергосистемы, и вы защитите повседневную жизнь миллионов людей», — подытожил Тимченко.

В ДТЭК сообщили о повреждении 10 энергообъектов в Киевской области за неделю.

Напомним, что энергетикам приходится прерывать работу и укрываться в бомбоубежищах во время воздушных тревог.

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты.

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