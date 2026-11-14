Obwód kijowski wśród regionów o najgorszym zabezpieczeniu sektora energetycznego — Kalasznik

Na połowę listopada poziom gotowości obiektów ochrony energetycznej w obwodzie kijowskim wynosi 55%, podczas gdy średnia krajowa wynosi 77%. Minister doprecyzował, że najgorszą dynamikę gotowości schronów dla obiektów energetycznych wykazuje położony w strefie przyfrontowej obwód chersoński.

Wśród przyczyn opóźnień w obwodzie kijowskim szef Ministerstwa Odbudowy wymienił brak koordynacji i komunikacji na poziomie osób odpowiedzialnych za terminowe ostrzeganie organizacji wykonawczych o alarmie powietrznym.

Gwałtowny spadek tempa budowy obiektów ochrony energetycznej w obwodzie kijowskim odnotowały władze centralne pod koniec października. Kalashnik przyznał również, że na spadek wskaźników realizacji planu odporności wpłynęła ograniczona pula firm wykonawczych, które wybrał odpowiedni departament Kijowskiej Administracji Obwodowej. Mowa o czterech firmach, które są zaangażowane w szczególności w budowę zabezpieczeń dla 26 podstacji.

Obecnie istnieją wstępne ustalenia dotyczące zastąpienia zleceniodawcy prac przez Państwową Agencję Odbudowy. Po przeprowadzeniu audytu Agencja ma wyłonić nowych wykonawców, którzy będą kontynuować realizację planów zapewnienia odporności energetycznej obwodu kijowskiego.

Jak wiadomo, przed objęciem stanowiska ministra Mykoła Kałasznyk stał na czele Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (wojskowej). Funkcję tę pełnił od 24 marca 2025 r. do 16 lipca 2026 r.

Źródło: Glavkom

Wcześniej Kalasznik zaprzeczył zarzutom nadużyć podczas budowy zabezpieczeń obiektów energetycznych.

W budżecie państwa na rok 2026 przewidziano 67,6 mld hrywien na realizację planów zapewnienia odporności. Jednocześnie do zakończenia już rozpoczętych prac i budowy kolejnego etapu zabezpieczeń potrzeba dodatkowo około 60 mld hrywien.

„Ukrenergo” wzmocni ochronę obiektów energetycznych i stworzy dodatkowy zapas sprzętu przed okresem jesienno-zimowym. Poinformował o tym minister energii Denys Szmyhal po naradzie z zarządem i radą nadzorczą spółki. Szczególną uwagę poświęci się bezpieczeństwu pracowników podstacji oraz szybkiej budowie konstrukcji ochronnych.