Киевская область входит в число областей с наихудшей защитой энергетики — Калашник

По состоянию на середину ноября уровень готовности объектов энергозащиты Киевской области составляет 55% при среднем показателе по стране 77%. Министр уточнил, что наихудшую динамику готовности укрытий энергообъектов демонстрирует прифронтовая Херсонская область.

Среди причин, по которым отстает Киевская область, глава Минвосстановления назвал отсутствие координации и коммуникации на уровне лиц, ответственных за своевременное оповещение подрядных организаций о воздушной тревоге.

Резкое падение темпов строительства объектов энергозащиты Киевской области центральные власти зафиксировали в конце октября. Также Калашник признал: на снижение показателей выполнения плана устойчивости повлиял ограниченный круг подрядных фирм, выбранных профильным департаментом Киевской ОГА. Речь идет о четырех компаниях, которые, в частности, задействованы в обустройстве защиты для 26 подстанций.

В настоящее время имеются предварительные договоренности о замене заказчика работ на Госагентство восстановления. После аудита Агентство должно определиться с новыми подрядчиками, которые продолжат выполнение планов устойчивости Киевской области.

Как известно, до того, как стать министром, Николай Калашник возглавлял Киевскую областную государственную (военную) администрацию. На этой должности он пробыл с 24 марта 2025 года по 16 июля 2026 года.

Источник: Главком

Ранее Калашник опроверг обвинения в злоупотреблениях при строительстве защиты энергообъектов.

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 67,6 млрд грн на реализацию планов устойчивости. В то же время для завершения уже начатых работ и строительства следующей очереди защиты необходимо дополнительно около 60 млрд грн.

«Укрэнерго» усилит защиту энергетических объектов и создаст дополнительный резерв оборудования перед осенне-зимним периодом. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль после совещания с правлением и Наблюдательным советом компании. Особое внимание будет уделено безопасности работников подстанций и оперативному строительству защитных сооружений.