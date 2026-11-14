截至11月中旬，基辅州能源设施的防护准备程度为55%，而全国平均水平为77%。该部长进一步指出，前线地区的赫尔松州在能源设施防护准备方面表现最为滞后。

谈及基辅州进展滞后的原因时，该部部长指出，问题在于负责向承包单位及时发布空袭警报的相关人员之间缺乏协调与沟通。

中央政府于10月底注意到，基辅州能源防护设施的建设进度急剧下滑。 此外，卡拉什尼克承认：基辅州行政管理局相关部门选定的承包商数量有限，这也影响了抗灾计划的执行指标。具体而言，有四家公司参与了26座变电站的防护设施建设。

目前已就将工程发包方更换为国家重建署达成初步协议。经审计后，该署将确定新的承包商，由其继续执行基辅州的抗灾计划。

众所周知，在出任部长之前，尼古拉·卡拉什尼克曾担任基辅州国家（军事）行政管理局局长。他于2025年3月24日至2026年7月16日期间担任该职务。

来源：Glavkom

此前，卡拉什尼克曾否认了关于其在能源设施防护工程建设中滥用职权的指控。

2026年国家预算中已拨款676亿格里夫纳用于实施韧性计划。与此同时，为完成已启动的工程并建设下一阶段的防护设施，还需要额外约600亿格里夫纳。

“乌克兰能源公司”将在秋冬季来临前加强能源设施的防护，并建立额外的设备储备。能源部长德尼·什米加尔在与该公司管理层及监事会召开会议后宣布了这一消息。 将特别关注变电站员工的安全以及防护设施的快速建设。