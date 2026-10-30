На реалізацію планів стійкості потрібно додатково ₴60 млрд, — Калашник

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У державному бюджеті на 2026 рік передбачили 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості. Водночас для завершення вже розпочатих робіт і будівництва наступної черги захисту необхідно додатково близько 60 млрд грн.

«Цьогоріч на реалізацію планів стійкості у державному бюджеті передбачено 67,6 млрд грн. Наразі використано майже 70% цих коштів. Додатково для завершення розпочатих робіт і будівництва нової черги захисту потрібно близько 60 млрд грн», — сказав міністр.

За словами Калашника, роботи зі зведення інженерного захисту тривають на 601 об’єкті. Йдеться про великі підстанції, а також об’єкти тепло- та водопостачання.

Загальна готовність робіт становить 72%, а обсяг фінансування цього напряму сягає 47 млрд грн.

Наразі вже збудовано 109 захисних споруд. У листопаді планують завершити ще 134 об’єкти, а в грудні — додатково 197.

Окремий напрям планів стійкості — розподілена теплова генерація. Нині в роботі перебувають 343 об’єкти загальною проєктною потужністю майже 3,2 ГВт. На їх реалізацію виділили 13,5 млрд грн.

У найближчі місяці планують ввести в експлуатацію близько 1,5 ГВт потужностей, ще 800 МВт мають запрацювати в першому кварталі наступного року.

У сфері водопостачання триває реалізація 30 проєктів у 14 регіонах України. За словами міністра, вони мають забезпечити якісною питною водою 10 млн людей.

Цьогоріч на ці потреби спрямували близько 4,5 млрд грн.

Також уряд працює над створенням резерву електроживлення для комунальних підприємств, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури. Наразі його потужність становить понад 1 ГВт із необхідних 1,4 ГВт. Частину обладнання вже законтрактували.

Микола Калашник окремо розповів про реалізацію плану стійкості столиці. Київ зводить захисні споруди на 14 об’єктах, середній рівень готовності яких становить 82%.

Водночас готовність до зими об’єктів, за які відповідає центральна влада, сягає 86%.

Міністр зауважив, що майже всі роботи доводиться виконувати в умовах постійних російських атак.

За його словами, по об’єктах, на яких триває будівництво, вже завдали близько 500 ударів. Унаслідок обстрілів пошкоджено приблизно сотню одиниць спеціальної техніки, близько 40 будівельників постраждали.

«Результати обстрілів показують, що загалом захист цих об’єктів є ефективним», — наголосив Микола Калашник.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Президент України Володимир Зеленськийпопросив прем’єр-міністра Сергія Корецького зібрати спеціальну команду управлінців для Києва, яка напрацьовуватиме рішення для підготовки столиці до складної зими. За словами глави держави, він обговорював можливу участь у цій роботі з Василем Малюком, Олександром Кубраковим, Володимиром Гройсманом і Сергієм Сухомлином.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Державна казначейська служба заблокувала кошти столиці, призначені для відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Він закликав уряд розблокувати фінансування.

Київ виконав понад 60% заходів, передбачених планом стійкості міста. Завершити всі заплановані роботи розраховують до грудня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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