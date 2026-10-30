На реализацию планов по обеспечению устойчивости потребуется дополнительно ₴60 млрд, — Калашник

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 67,6 млрд грн на реализацию планов устойчивого развития. В то же время для завершения уже начатых работ и строительства следующей очереди защитных сооружений необходимо дополнительно около 60 млрд грн.

«В этом году на реализацию планов устойчивости в государственном бюджете предусмотрено 67,6 млрд грн. На данный момент использовано почти 70% этих средств. Дополнительно для завершения начатых работ и строительства новой очереди защиты требуется около 60 млрд грн», — сказал министр.

По словам Калашника, работы по возведению инженерной защиты продолжаются на 601 объекте. Речь идет о крупных подстанциях, а также объектах тепло- и водоснабжения.

Общая готовность работ составляет 72%, а объем финансирования этого направления достигает 47 млрд грн.

На данный момент уже построено 109 защитных сооружений. В ноябре планируется завершить еще 134 объекта, а в декабре — дополнительно 197.

Отдельное направление планов по обеспечению устойчивости — распределенная тепловая генерация. В настоящее время в работе находятся 343 объекта общей проектной мощностью почти 3,2 ГВт. На их реализацию выделено 13,5 млрд грн.

В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию около 1,5 ГВт мощностей, ещё 800 МВт должны заработать в первом квартале следующего года.

В сфере водоснабжения продолжается реализация 30 проектов в 14 регионах Украины. По словам министра, они должны обеспечить качественной питьевой водой 10 млн человек.

В этом году на эти нужды было выделено около 4,5 млрд грн.

Также правительство работает над созданием резерва электроснабжения для коммунальных предприятий, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры. На данный момент его мощность составляет более 1 ГВт из необходимых 1,4 ГВт. Часть оборудования уже заказана.

Николай Калашник отдельно рассказал о реализации плана обеспечения устойчивости столицы. Киев возводит защитные сооружения на 14 объектах, средний уровень готовности которых составляет 82%.

В то же время готовность к зиме объектов, за которые отвечает центральная власть, достигает 86%.

Министр отметил, что почти все работы приходится выполнять в условиях постоянных российских атак.

По его словам, по объектам, на которых ведется строительство, уже нанесли около 500 ударов. В результате обстрелов повреждено примерно сотня единиц специальной техники, около 40 строителей пострадали.

«Результаты обстрелов показывают, что в целом защита этих объектов является эффективной», — подчеркнул Николай Калашник.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Сергея Корецкого собрать специальную команду руководителей для Киева, которая будет разрабатывать решения по подготовке столицы к сложной зиме. По словам главы государства, он обсуждал возможное участие в этой работе с Василием Малюком, Александром Кубраковым, Владимиром Гройсманом и Сергеем Сухомлиным.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Государственная казначейская служба заблокировала средства столицы, предназначенные для восстановления жилых домов, поврежденных российскими обстрелами. Он призвал правительство разблокировать финансирование.

Киев выполнил более 60% мероприятий, предусмотренных планом устойчивости города. Завершить все запланированные работы рассчитывают до декабря, сообщил мэр Виталий Кличко.

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