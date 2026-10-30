2026年国家预算中拨出了676亿格里夫纳用于实施韧性计划。与此同时，为完成已启动的工程并建设下一阶段的防护设施，还需要额外约600亿格里夫纳。

“今年，国家预算中为实施韧性计划拨款676亿格里夫纳。目前，这笔资金已使用近70%。此外，为完成已开工的工程并建设新一期防护设施，还需要约600亿格里夫纳，”该部长表示。

据卡拉什尼克介绍，目前有601个项目正在进行工程防护设施的建设工作。这些项目包括大型变电站以及供热和供水设施。

工程总体进度已达72%，该领域的资金投入总额达470亿格里夫纳。

目前已有109处防护设施建成。计划于11月再完成134个项目，12月再完成197个。

韧性计划的另一个重点是分布式热电联产。目前有343个项目正在建设中，总设计装机容量近3.2吉瓦。已为此拨款135亿格里夫纳。

未来数月内，计划投运约1.5吉瓦的装机容量，另有800兆瓦将于明年第一季度投入运行。

在供水领域，乌克兰14个地区正在实施30个项目。据部长称，这些项目将确保为1000万人提供优质的饮用水。

今年已为此拨款约45亿格里夫纳。

此外，政府正在为保障关键基础设施运行的公用事业企业建立备用电源储备。目前其装机容量已超过1吉瓦，而目标为1.4吉瓦。部分设备已签订采购合同。

尼古拉·卡拉什尼克还专门介绍了首都韧性计划的实施情况。基辅正在14处设施上建造防护工事，其平均准备就绪率达到82%。

与此同时，由中央政府负责的设施的冬季准备工作完成率已达86%。

部长指出，几乎所有工作都不得不在俄罗斯持续袭击的情况下进行。

据他介绍，正在施工的设施已遭受约500次袭击。炮击导致约100台特种设备受损，约40名建筑工人受伤。

“炮击的结果表明，总体而言，这些项目的防护是有效的，”尼古拉·卡拉什尼克强调道。

乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在最高拉达（议会）的政府问答环节中发表了上述声明。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基要求总理谢尔盖·科雷茨基为基辅组建一支特别管理团队，负责制定方案，帮助首都做好应对严冬的准备。 据国家元首称，他已与瓦西里·马柳克、亚历山大·库布拉科夫、弗拉基米尔·格罗伊斯曼和谢尔盖·苏霍姆林就可能参与此项工作进行了讨论。

此前，基辅市长维塔利·克利奇科表示，国家财政署冻结了首都用于修复遭俄罗斯炮击损毁的住宅楼的资金。他呼吁政府解冻这笔资金。

基辅已完成了城市韧性计划中60%以上的措施。市长维塔利·克利奇科表示，预计所有计划工作将在12月前完成。

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