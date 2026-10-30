乌克兰的避难所可同时容纳约55%的人口

乌克兰现有的防护设施总容量可同时容纳该国约55%的人口。10月30日，国家紧急情况局民防与预防行动部主任维克多·维托维茨基在乌克兰新闻社（Ukrinform）的新闻发布会上透露了这一信息。

他提醒道，在乌克兰，规范防护设施体系发展的主要文件是2025年初通过的《民防防护设施体系发展战略》。该战略规划期至2034年，分为三个实施阶段。

“目标是让全体居民都能在民防防护设施中获得庇护。 目前这一比例约为55%。也就是说，目前略多于一半的人口能够同时在乌克兰所有民防设施中获得庇护，”维托维茨基表示。

当被问及如果资产管理方要求企业支付费用才能获准使用避难所或安全区域时，企业应如何应对， 国家紧急情况局代表解释称，对于无法自行建设避难所、而希望使用他人避难所的企业，必须与资产管理方协商。

“为什么不协商一下，至少在里面给自己腾个座位呢？这很合乎逻辑。 关于经济补偿——我不清楚每个具体案例将如何解决这个问题，但比如，如果某企业作为经营主体打算依赖该避难所，那么就共同维护该避难所——这种做法是可行的。 在我看来，这些做法是合乎逻辑的，”他表示。

维托维茨基表示，他确信唯一可能成为问题的是相关要求被过度提高。

“但只有资产管理方才能确定该处是否适合作为避难场所。因此，它也可以决定在何种条件下将部分场所提供给他人使用。 防灾设施的开放权限属于资产管理方，”这位国家紧急情况局代表指出。

他解释说，防护设施基金的设施管理方必须确保其处于待命状态并向公众开放。

“若未妥善维护防护设施，进而未能确保公众进入（如相关规定有此要求），将承担相应责任——经营主体及资产管理单位在法律规定的特定情况下可能承担行政责任，”维托维茨基表示。

来源：乌克兰通讯社

国家紧急情况局解释了企业应如何为员工安排避难场所。

内务部表示，非上课时间学校避难所仍将向公众开放。

乌克兰铁路公司在基辅及基辅州的铁路设施内设置了33处移动避难所。这些避难所旨在为民众提供空中威胁时的防护。

基辅因“修人行道而非学校避难所”一事引发争议。

博亚尔卡又拨款4270万格里夫纳用于学校避难所建设：记者发现可能存在虚报价格的情况。

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