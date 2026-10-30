Убежища в Украине могут одновременно вместить около 55 % населения

Имеющийся фонд защитных сооружений в Украине рассчитан на одновременное пребывание примерно 55 % населения страны. Об этом во время брифинга в «Укринформе» 30 октября сообщил директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий.

Он напомнил, что в Украине основным документом, регламентирующим развитие фонда защитных сооружений, является Стратегия развития фонда защитных сооружений гражданской защиты, принятая в начале 2025 года. Она рассчитана на период до 2034 года и предусматривает три этапа реализации.

«Цель — обеспечить укрытие всего населения, возможность укрытия всего населения в объектах фонда защитных сооружений гражданской защиты. На сегодняшний день этот показатель составляет около 55%. То есть чуть больше половины населения может сейчас одновременно укрыться во всех объектах фонда защитных сооружений Украины», — сказал Витовецкий.

Отвечая на вопрос, что делать субъекту хозяйствования, если балансодержатель потребует от него финансовое вознаграждение за разрешение пользоваться укрытием или безопасным пространством, представитель ГСЧС пояснил, что предприятию, которое не может обустроить собственное укрытие и рассчитывает на чужое, необходимо договариваться с балансодержателем.

«Почему бы не договориться хотя бы о том, чтобы там было место, где можно сесть? Это же логично. Что касается финансового вознаграждения — не знаю, как будет решаться этот вопрос в каждом отдельном случае, но, скажем, организовать совместное содержание этого укрытия, если уж на него рассчитывает человек как субъект хозяйствования, — то такие подходы возможны. И они мне кажутся логичными», — заявил он.

Витовецкий выразил убеждение, что проблемой может стать лишь чрезмерное завышение соответствующих требований.

«Но исключительно балансодержатель может определить, возможно ли там укрываться или нет. И, соответственно, может определять условия, на которых он будет предоставлять в пользование часть своего помещения. Доступность объектов фонда защитных сооружений — это полномочия балансодержателя», — отметил представитель ГСЧС.

Он пояснил, что те, кто владеет объектом фонда защитных сооружений, должны обеспечить его готовность и доступность для населения.

«За ненадлежащее содержание фонда защитных сооружений и, соответственно, за необеспечение доступа, если это предусмотрено, предусмотрена ответственность — субъект хозяйствования, балансодержатель может нести административную ответственность в определенных законодательством случаях», — сообщил Витовецкий.

Источник: Укринформ

В ГСЧС объяснили, как бизнесу организовать укрытия для работников.

Школьные укрытия вне учебного времени останутся доступными для населения — МВД.

Укрзализныця оборудовала 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области. Они предназначены для защиты людей во время воздушных угроз.

В Киеве разгорелся скандал из-за ремонта тротуаров вместо школьных укрытий.

В Боярке выделили еще 42,7 млн грн на школьное укрытие: журналисты выявили вероятное завышение цен.

Читай нас в