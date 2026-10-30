Укриття в Україні можуть одночасно вмістити близько 55% населення — ДСНС

0:00 / 0:00

Наявний фонд захисних споруд в Україні розрахований на одночасне перебування приблизно 55% населення країни. Про це під час брифінгу в Укрінформі 30 жовтня повідомив директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький.

Він нагадав, що в Україні основним документом, який регламентує розвиток фонду захисних споруд, є Стратегія розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту, ухвалена на початку 2025 року. Вона розрахована на період до 2034 року і має три етапи реалізації.

«Мета — це укриття всього населення, можливість укриття всього населення в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту. На сьогодні цей показник становить близько 55%. Тобто трохи більше половини населення може зараз одночасно укритись в усіх об'єктах фонду захисних споруд України», — сказав Вітовецький.

Відповідаючи на запитання, що робити суб'єкту господарювання, якщо балансоутримувач вимагатиме від нього фінансову винагороду за дозвіл користуватися укриттям або безпечним простором, представник ДСНС пояснив, що підприємству, яке не може облаштувати власне укриття і розраховує на чуже, необхідно домовлятися з балансоутримувачем.

«Чому б не домовитись хоча б місце для себе для сидіння там поставити? Це ж логічно. Щодо фінансової винагороди — не знаю, як буде вирішуватись це питання в кожному окремому випадку, але, скажімо, упорядковувати спільне утримання цього укриття, якщо вже на нього розраховує людина як суб'єкт господарювання, — то такі підходи можуть бути. І вони мені здаються логічними», — заявив він.

Вітовецький висловив переконання, що проблемою може стати лише надмірне завищення відповідних вимог.

«Але виключно балансоутримувач може визначити, чи можливо там укриватись, чи неможливо. І, відповідно, може визначати умови, на яких він буде надавати в користування частину свого приміщення. Доступність об'єктів фонду захисних споруд — це повноваження балансоутримувача», — зазначив представник ДСНС.

Він пояснив, що ті, хто утримують об'єкт фонду захисних споруд, мають забезпечити його готовність та доступність для населення.

«За неналежне утримання фонду захисних споруд і, відповідно, за незабезпечення доступу, якщо це передбачено, є відповідальність — суб'єкт господарювання, балансоутримувач може нести адміністративну відповідальність у визначених законодавством випадках», — поінформував Вітовецький.

Джерело: Укрінформ

У ДСНС пояснили, як бізнесу організувати укриття для працівників.

Шкільні укриття поза навчанням залишатимуться доступними для населення — МВС.

Укрзалізниця облаштувала 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Вони призначені для захисту людей під час повітряних загроз.

У Києві розгорівся скандал через ремонт тротуарів замість шкільних укриттів.

У Боярці виділили ще 42,7 млн грн на шкільне укриття: журналісти виявили ймовірне завищення цін.

Читай нас у