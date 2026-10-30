乌克兰和匈牙利正筹备成立一个委员会，以解除对各谈判领域的封锁

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以讨论布达佩斯方面阻挠最后几个谈判议题的问题。解决这些问题对乌克兰推进加入欧盟进程至关重要。

乌克兰外交部发言人格奥尔基·蒂霍在简报会上发表的声明中提到了这一点。

据蒂霍称，该政府间委员会将于11月开始运作，其主要任务之一就是讨论匈牙利阻挠最后两个谈判议题的问题。

“下个月——确切日期稍后公布——将成立这样一个政府间委员会。工作组目前正在开展工作，为此次会议做准备，”发言人补充道。

他指出，乌克兰与匈牙利的联合委员会将拥有相当广泛的议程——从经济到少数群体权利保护等问题。

“届时将讨论乌克兰与匈牙利之间的这一议程，”蒂希伊补充道。

在他看来，关系正常化以及双方愿意向前迈进的意愿，正是乌克兰所需要的积极信号。

发言人感谢匈牙利伙伴展现出的建设性态度以及继续对话的意愿。

来源：RBC-乌克兰

10月13日，欧盟正式启动了关于乌克兰入盟的两个新谈判领域。

超过半数的欧盟居民——53%——认为未来几年不应接纳乌克兰加入欧盟。与此同时，47%的受访者持相反立场。

乌克兰预计将在2026年底前开启其余关于加入欧盟的谈判议题。 总理谢尔盖·科雷茨基与欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯就欧洲一体化进程的进展进行了讨论，并表示政府正与议会共同努力，加快推进必要的改革。

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