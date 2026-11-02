最高反腐败委员会上诉庭维持了对前顾问加卢申科的预防措施不变

11月2日，最高反腐败法院上诉庭驳回了检方和辩护方就“埃内尔戈阿托姆”案中一名嫌疑人所采取的预防措施提出的申诉。

该嫌疑人系能源部长赫尔曼·加卢申科的前顾问伊戈尔·米罗纽克。法院裁定对其采取羁押措施，并设定2500万格里夫纳的保释金。截至11月2日，保释金尚未缴纳，因此该嫌疑人仍被羁押。

此前，最高反腐败法院的调查法官已将保释金金额从8500万格里夫纳下调至2500万格里夫纳。检察官曾请求将保释金定为5500万格里夫纳，而辩护方也提出了上诉。

米罗纽克是在“米达斯”行动中被列为嫌疑人。他与“乌克兰国家核电公司”前物理防护与安全执行总监德米特里·巴索夫被怀疑控制着该公司的采购和人事决策。

上诉分庭的裁决自宣判之日起生效，且不得提起上诉。

来源：最高反腐败法院上诉庭

最高反腐败法院（VAKS）上诉庭驳回了辩护方针对“埃内尔戈阿托姆”腐败案涉案人员伊戈尔·米罗纽克所采取的预防措施提出的上诉。

前能源部长赫尔曼·加卢申科可能面临重返看守所的风险，如果为其缴纳的1.5亿格里夫纳保释金被认定为犯罪所得并被没收充公。 这涉及国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）联合开展的“福雷斯特·甘普”专项行动，执法部门正在该行动框架内调查为“米达斯”案涉案人员缴纳保释金而实施的资金洗白方案。

自2月17日起，前高官赫尔曼·加卢申科一直被羁押在基辅市看守所。乌克兰最高反腐败法院上诉庭已确认了继续羁押该嫌疑人的决定。

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