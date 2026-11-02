АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексраднику Галущенка

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 листопада відхилила скарги сторони обвинувачення та захисту щодо запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі «Енергоатому».

Йдеться про колишнього радника міністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка. Йому призначили тримання під вартою з альтернативою застави у 25 млн грн. Станом на 2 листопада заставу не внесли, тому підозрюваний залишається під вартою.

Раніше слідчий суддя ВАКС зменшив суму застави з 85 до 25 млн грн. Прокурор просив встановити її на рівні 55 млн грн, тоді як захист також подав апеляційну скаргу.

Миронюк отримав підозру в межах операції «Мідас». Його та колишнього виконавчого директора «Енергоатому» з фізичного захисту і безпеки Дмитра Басова підозрюють у контролі над закупівлями та кадровими рішеннями компанії.

Рішення Апеляційної палати набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає касаційному оскарженню.

Джерело: Апеляційна палата ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні апеляції захисту щодо запобіжного заходу Ігоря Миронюка, фігуранта корупційної схеми в Енергоатомі.

Ексміністру енергетики Герману Галущенку може загрожувати повернення до СІЗО, якщо внесені за нього 150 млн грн застави визнають коштами злочинного походження та стягнуть у дохід держави. Йдеться про наслідки спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп», у межах якої правоохоронці розслідують схему легалізації коштів для внесення застави за фігуранта справи «Мідас».

З 17 лютого колишній топпосадовець Герман Галущенко перебуває під вартою у столичному СІЗО. Апеляційна палата Вищого антикорупційнийного суду України підтвердила рішення про подальше тримання підозрюваного під вартою.

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