АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения в отношении бывшего советника Галущенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 ноября отклонила жалобы стороны обвинения и защиты в отношении меры пресечения в отношении одного из подозреваемых по делу «Энергоатома».

Речь идет о бывшем советнике министра энергетики Германа Галущенко Игоре Миронюке. Ему назначили содержание под стражей с альтернативой залога в размере 25 млн грн. По состоянию на 2 ноября залог не внесен, поэтому подозреваемый остается под стражей.

Ранее следственный судья ВАКС уменьшил сумму залога с 85 до 25 млн грн. Прокурор просил установить ее на уровне 55 млн грн, тогда как защита также подала апелляционную жалобу.

Миронюк получил подозрение в рамках операции «Мидас». Его и бывшего исполнительного директора «Энергоатома» по физической защите и безопасности Дмитрия Басова подозревают в контроле над закупками и кадровыми решениями компании.

Решение Апелляционной палаты вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит кассационному обжалованию.

Источник: Апелляционная палата ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала в удовлетворении апелляции защиты относительно меры пресечения в отношении Игоря Миронюка, фигуранта коррупционной схемы в «Энергоатоме».

Экс-министру энергетики Герману Галущенко может грозить возвращение в СИЗО, если внесенные за него 150 млн грн залога признают средствами преступного происхождения и взыщут в доход государства. Речь идет о последствиях спецоперации НАБУ и САП «Форест Гамп», в рамках которой правоохранители расследуют схему легализации средств для внесения залога за фигуранта дела «Мидас».

С 17 февраля бывший высокопоставленный чиновник Герман Галущенко находится под стражей в столичном СИЗО. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины подтвердила решение о дальнейшем содержании подозреваемого под стражей.

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