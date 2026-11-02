W dniu 2 listopada Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego oddaliła wnioski strony oskarżenia i obrony dotyczące środka zabezpieczającego wobec jednego z podejrzanych w sprawie „Energoatomu”.

Chodzi o byłego doradcę ministra energii Hermana Haluszenki, Igora Mironiuka. Został on objęty aresztem tymczasowym z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 25 mln hrywien. Na dzień 2 listopada kaucja nie została wpłacona, dlatego podejrzany pozostaje w areszcie.

Wcześniej sędzia śledczy WAKS obniżył kwotę kaucji z 85 do 25 mln hrywien. Prokurator wnioskował o ustalenie jej na poziomie 55 mln hrywien, natomiast obrona również złożyła odwołanie.

Mironiuk został objęty podejrzeniem w ramach operacji „Midas”. On oraz były dyrektor wykonawczy „Energoatomu” ds. ochrony fizycznej i bezpieczeństwa Dmytro Basow są podejrzani o sprawowanie kontroli nad zamówieniami i decyzjami kadrowymi spółki.

Orzeczenie Izby Apelacyjnej stało się prawomocne z chwilą ogłoszenia i nie podlega zaskarżeniu w trybie kasacyjnym.

Źródło: Izba Apelacyjna WAKS

Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego (VAKS) oddaliła apelację obrony dotyczącą środka zabezpieczającego wobec Igora Mironiuka, osoby zamieszanej w aferę korupcyjną w „Energoatomie”.

Byłemu ministrowi energii Hermanowi Haluszenko może grozić powrót do aresztu śledczego, jeśli wpłacona za niego kaucja w wysokości 150 mln hrywien zostanie uznana za środki pochodzące z przestępstwa i zostanie przejęta na rzecz skarbu państwa. Chodzi o konsekwencje operacji specjalnej NABU i SAP „Forest Gump”, w ramach której organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie schematu legalizacji środków przeznaczonych na wpłacenie kaucji za osobę zamieszaną w sprawę „Midas”.

Od 17 lutego były wysoki urzędnik German Galuszenko przebywa w areszcie śledczym w stolicy. Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy potwierdziła decyzję o dalszym przetrzymywaniu podejrzanego w areszcie.

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