Видео: во время беспорядков в Петропавловской Борщаговке полицию забросали яйцами

В поселке Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области местные жители забросали яйцами сотрудников полиции, прибывших в частный дом, где удерживались военнослужащие после самовольного оставления части.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, который лично прибыл на место происшествия для разъяснения ситуации, подвергся словесным нападкам и нецензурной бранью со стороны присутствующих граждан. Напряженность возникла на фоне распространения информации о возможном незаконном удержании людей, что привело к массовому скоплению людей и попыткам штурма территории.

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Источник: УНН.

2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области в доме обнаружили 25 человек. Четверо из них нуждались в помощи медиков — их планируют доставить в больницу. В дом, где, по сообщениям местных жителей, могли удерживать заложников, допустили медика и сотрудника правоохранительных органов. Военное командование срочно выехало в пригород Киева на место инцидента.

Командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко прибыл в село Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области, где возле частного дома собрались местные жители. Глава Нацгвардии подтвердил, что в здании удерживались военнослужащие НГУ, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части (СОЧ), и четверо из них были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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