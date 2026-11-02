W miejscowości Pietropawliwska Borszczagówka w powiecie buczańskim w obwodzie kijowskim miejscowi mieszkańcy obrzucili jajkami funkcjonariuszy policji, którzy przybyli do prywatnego domu, w którym przebywali żołnierze po samowolnym opuszczeniu jednostki.

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy Oleksandr Pivnenko, który osobiście przybył na miejsce zdarzenia w celu wyjaśnienia sytuacji, spotkał się z atakami słownymi i wulgaryzmami ze strony obecnych obywateli. Napięcie powstało w związku z rozprzestrzenianiem się informacji o prawdopodobnym bezprawnym przetrzymywaniu osób, co spowodowało masowe zgromadzenie i próby szturmu na teren.

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Źródło: UNN.

2 listopada w Petropawliwskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim w jednym z domów znaleziono 25 osób. Cztery z nich wymagały pomocy medycznej — planuje się przewieźć je do szpitala. Do domu, w którym — według doniesień lokalnych mieszkańców — mogli być przetrzymywani zakładnicy, wpuszczono lekarkę i funkcjonariusza organów ścigania. Dowództwo wojskowe natychmiast udało się na przedmieścia Kijowa, na miejsce zdarzenia.

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał brygady Ołeksandr Pivnenko, przybył do wsi Petropawliwska Borszczagówka w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim, gdzie w pobliżu prywatnego domu zgromadzili się lokalni mieszkańcy. Szef Gwardii Narodowej potwierdził, że w budynku przetrzymywano żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali odesłani do jednostek po samowolnym opuszczeniu jednostki (SZC), a czterech z nich hospitalizowano w celu udzielenia pomocy medycznej.

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