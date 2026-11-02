Жителю Закарпатья грозит 5 лет тюрьмы за жестокое убийство собаки

Правоохранители Закарпатской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в селе Богдан Раховского района. Поводом для расследования стала обнаруженная в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено избиение собаки до смерти.

По данным следствия, 19-летний местный житель привязал животное веревкой за шею к дереву и наносил ему удары палкой по голове до наступления смерти, объяснив свой поступок постоянным лаем собаки.

Найденные в лесном массиве останки животного изъяты и направлены на экспертизу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Закарпатская областная прокуратура.

В Киеве Днепровский районный суд вынес суровый приговор 31-летнему местному жителю, признав его виновным в жестоком обращении с бездомной собакой, что привело к её смерти. Злоумышленник приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Между тем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым ужесточаются нормы содержания животных, как диких, так и домашних. Впервые будет введено лишение свободы за их контрабанду.

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