Мешканцю Закарпаття загрожує 5 років тюрми за жорстоке вбивство собаки

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Правоохоронці Закарпатської області розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною у селі Богдан Рахівського району. Підставою для розслідування став виявлений у соціальних мережах відеозапис, на якому зафіксовано побиття собаки до смерті.

За даними слідства, 19-річний місцевий мешканець прив'язав тварину мотузкою за шию до дерева та завдавав їй ударів палицею по голові до настання смерті, пояснивши свій вчинок постійним гавканням собаки.

Знайдені в лісовому масиві рештки тварини вилучено та направлено на експертизу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура.

У Києві Дніпровський районний суд виніс суворий вирок 31-річному місцевому мешканцю, визнавши його винним у жорстокому поводженні з безпритульною собакою, що призвело до її смерті. Зловмисника засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Тим часом, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким посилюються норми утримання тварин, як диких, так і свійських. Вперше буде запроваджено ув’язнення за їх контрабанду.

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