Mieszkańcowi Zakarpacia grozi 5 lat więzienia za brutalne zabicie psa

Funkcjonariusze organów ścigania w obwodzie zakarpackim wszczęli postępowanie karne w sprawie okrutnego traktowania zwierzęcia we wsi Bogdan w powiecie rakowskim. Podstawą do wszczęcia śledztwa było nagranie wideo wykryte w mediach społecznościowych, na którym uchwycono pobicie psa na śmierć.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 19-letni mieszkaniec miejscowości przywiązał zwierzę sznurkiem za szyję do drzewa i zadawał mu ciosy kijem w głowę aż do śmierci, tłumacząc swój czyn ciągłym szczekaniem psa.

Szczątki zwierzęcia znalezione w lesie zostały zabezpieczone i przekazane do ekspertyzy. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na okres od trzech do pięciu lat na podstawie części 2 art. 299 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Zakarpaciu.

W Kijowie Sąd Rejonowy Dniprowski wydał surowy wyrok wobec 31-letniego mieszkańca miasta, uznając go za winnego okrutnego traktowania bezpańskiego psa, co doprowadziło do jego śmierci. Sprawca został skazany na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Tymczasem w Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy, który zaostrza przepisy dotyczące hodowli zwierząt, zarówno dzikich, jak i domowych. Po raz pierwszy wprowadzona zostanie kara pozbawienia wolności za ich przemyt.

Czytaj nas na