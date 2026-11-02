Дрогобычская община первой в Украине оцифровала все места захоронений

Дрогобычский городской совет объявил о завершении проекта по оцифровке всех 55 кладбищ общины, расположенных на общей площади 109 гектаров. Благодаря реализованному проекту община стала первой в Украине, где создана единая цифровая карта всех мест захоронений, находящихся на балансе коммунального предприятия «СМУ».

В электронный реестр на базе специализированной платформы внесены данные о более чем 69 тысячах могил и почти 81 тысяче похороненных лиц. В ходе инвентаризации и благоустройства территорий специалисты провели аэрофотосъемку каждого кладбища с помощью беспилотников и сделали более 70 тысяч детализированных фотографий.

Источник: Дрогобычский городской совет.

13 октября государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище» заключило новый договор на 879 млн грн с консорциумом «Билдинг Юа», который третий год строит мемориальное кладбище в Гатненской общине Киевской области. Контракт касается не нового этапа работ, а первой очереди строительства, в частности первого и второго пусковых комплексов.

Напомним, в Киеве заказали строительство Мемориального сквера по завышенной цене в 436,5 млн грн.

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