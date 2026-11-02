Дрогобицька громада першою в Україні оцифрувала всі місця поховань

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Дрогобицька міська рада оголосила про завершення проєкту з оцифрування всіх 55 кладовищ громади, розташованих на загальній площі 109 гектарів. Завдяки реалізованому проєкту громада стала першою в Україні, де створено єдину цифрову карту всіх місць поховань, що перебувають на балансі комунального підприємства «СМУ».

До електронного реєстру на базі спеціалізованої платформи внесено дані про понад 69 тисяч могил та майже 81 тисячу похованих осіб. Під час інвентаризації та впорядкування територій фахівці провели аерофотозйомку кожного цвинтаря за допомогою безпілотників і виконали понад 70 тисяч деталізованих фотографій.

Джерело: Дрогобицька міська рада.

13 жовтня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» уклала новий договір на 879 млн грн із консорціумом «Білдінг Юа», який третій рік будує меморіальне кладовище в Гатненській громаді на Київщині. Контракт стосується не нового етапу робіт, а першої черги будівництва, зокрема першого та другого пускових комплексів.

Нагадаємо, у Києві замовили будівництво Меморіального скверу за завищеною ціною в 436,5 млн грн.

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