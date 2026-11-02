Rada Miasta Drohobycz ogłosiła zakończenie projektu digitalizacji wszystkich 55 cmentarzy gminy, zajmujących łączną powierzchnię 109 hektarów. Dzięki zrealizowanemu projektowi gmina stała się pierwszą na Ukrainie, w której stworzono jednolitą mapę cyfrową wszystkich miejsc pochówku znajdujących się w zarządzie przedsiębiorstwa komunalnego „SMU”.

Do elektronicznego rejestru opartego na specjalistycznej platformie wprowadzono dane dotyczące ponad 69 tysięcy grobów i prawie 81 tysięcy pochowanych osób. W trakcie inwentaryzacji i uporządkowania terenów specjaliści przeprowadzili aerofotografowanie każdego cmentarza za pomocą dronów i wykonali ponad 70 tysięcy szczegółowych zdjęć.

Źródło: Rada Miasta Drohobycza.

13 października instytucja państwowa „Narodowy Wojskowy Cmentarz Pamięci” zawarła nową umowę o wartości 879 mln hrywien z konsorcjum „Building UA”, który już trzeci rok buduje cmentarz pamięci w gminie Hatne w obwodzie kijowskim. Umowa nie dotyczy nowego etapu prac, lecz pierwszej fazy budowy, a konkretnie pierwszego i drugiego kompleksu startowego.

Przypomnijmy, że w Kijowie zlecono budowę Skweru Pamięci po zawyżonej cenie wynoszącej 436,5 mln hrywien.

Czytaj nas na