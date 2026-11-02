Gmina Drohobycz jako pierwsza w Ukrainie przeprowadziła digitalizację wszystkich miejsc pochówku
Rada Miasta Drohobycz ogłosiła zakończenie projektu digitalizacji wszystkich 55 cmentarzy gminy, zajmujących łączną powierzchnię 109 hektarów. Dzięki zrealizowanemu projektowi gmina stała się pierwszą na Ukrainie, w której stworzono jednolitą mapę cyfrową wszystkich miejsc pochówku znajdujących się w zarządzie przedsiębiorstwa komunalnego „SMU”.
Do elektronicznego rejestru opartego na specjalistycznej platformie wprowadzono dane dotyczące ponad 69 tysięcy grobów i prawie 81 tysięcy pochowanych osób. W trakcie inwentaryzacji i uporządkowania terenów specjaliści przeprowadzili aerofotografowanie każdego cmentarza za pomocą dronów i wykonali ponad 70 tysięcy szczegółowych zdjęć.
Źródło: Rada Miasta Drohobycza.
13 października instytucja państwowa „Narodowy Wojskowy Cmentarz Pamięci” zawarła nową umowę o wartości 879 mln hrywien z konsorcjum „Building UA”, który już trzeci rok buduje cmentarz pamięci w gminie Hatne w obwodzie kijowskim. Umowa nie dotyczy nowego etapu prac, lecz pierwszej fazy budowy, a konkretnie pierwszego i drugiego kompleksu startowego.
Przypomnijmy, że w Kijowie zlecono budowę Skweru Pamięci po zawyżonej cenie wynoszącej 436,5 mln hrywien.