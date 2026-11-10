Південна Корея попри скандал заклала у проект бюджету $100 млн для України

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Уряд Південної Кореї заклав у проєкт державного бюджету на 2027 рік 100 мільйонів доларів допомоги Україні попри невирішені дипломатичні суперечки між країнами.

Цей крок виконує обіцянку президента Лі Чже Мьона щодо підтримки України, яку він дав у липні ще до дипломатичного скандалу. Фінансування передбачає збільшення внеску до Цільового фонду НАТО до 50 мільйонів доларів, 20 мільйонів на гуманітарні проєкти та ще 30 мільйонів на підтримку постраждалих від конфліктів країн.

Джерело: видання «Цензор.НЕТ» з посиланням на південнокорейське видання JoongAng Ilbo.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе особисту зустріч із південнокорейським колегою Чо Хьоном у Парижі. Головною метою переговорів стане нормалізація двосторонніх відносин і відновлення діалогу між країнами, які зіпсувалися оголошення Зеленським в ООН передачі полонених КНДР Сеулу.

Перед цим міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї, але це вибачення було зроблене без належної поваги і його недостатньо.

Нагадаємо, Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічану наказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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