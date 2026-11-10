尽管爆出丑闻，韩国仍在预算草案中为乌克兰拨款1亿美元

尽管两国之间仍存在未解决的外交争端，韩国政府仍在2027年国家预算草案中拨出了1亿美元用于援助乌克兰。

此举兑现了总统李在明在7月——即外交风波爆发之前——所作出的支持乌克兰的承诺。 这笔资金包括将向北约专项基金的捐款增加至5000万美元，2000万美元用于人道主义项目，另有3000万美元用于支持受冲突影响的国家。

消息来源：据韩国《中央日报》报道，乌克兰媒体“Censor.NET”援引了该消息。

乌克兰外交部长安德烈·西比加将在巴黎与韩国外长赵贤举行面对面会晤。 此次会谈的主要目的是促进双边关系正常化，并恢复两国之间的对话——此前，泽连斯基在联合国宣布将朝鲜战俘移交首尔，导致两国关系恶化。

此前，韩国外长赵贤表示，韩国已收到乌克兰就泄露两名朝鲜战俘移交信息的道歉通知， 但这一道歉缺乏应有的尊重，且远远不够。

需要指出的是，韩国将从乌克兰撤回其大使馆的另一批工作人员。首尔方面解释称，这是因为基辅方面未就移交两名朝鲜战俘的争议作出建设性回应，且俄罗斯对乌克兰领土发动袭击的威胁持续存在。

此前，韩国驻乌克兰大使朴基灿已被下令返回祖国。韩国外交部已就此作出决定。

在首尔决定召回驻基辅大使后，乌克兰准备与韩国恢复建设性对话。乌克兰外交部强调，外交关系比情绪化反应更为重要，因此乌克兰仍对进一步接触持开放态度。

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