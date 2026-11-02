议员达尼洛·赫特曼采夫表示，由维塔利·沙布宁领导的反腐败中心（ЦПК）自全面入侵开始以来，共少缴2260万格里夫纳税款。

据他称，2025年未缴税款总额为596万格里夫纳。该议员指出，该欺诈方案利用了199名采用简易纳税制度的个体工商户。

“仅在2025年，‘中央公共政策中心’就通过利用个体经营者工资方案，少缴了596万格里夫纳税款，而维塔利·沙布宁个人少缴了35.28万格里夫纳。 难道这些爱国者不愿将这笔被少缴的税款——自全面行动开始以来累计达2260万格里夫纳——归还给军队吗？”他指出。

议会财政委员会主席指出，总体而言，为此，自2022年9月起，中央公共政策中心利用了199名缴纳统一税的个体经营者的账户。

“多年来，我们一直在打击那些通过个体经营者支付‘影子工资’的不诚信企业。但至少他们的动机是明确的——为了在竞争中获得额外优势、降低成本等等。 而此案的动机又是什么呢？除了想通过让军队少拿钱来赚取更多利润的贪婪之外，还能有什么？”他强调道。

这位议员就反腐败人士的立场及其对反腐败中心捐助者的态度，向他们提出了一系列问题。

“维塔利·沙布宁和达里娜·卡连尤克高调且毫不妥协地倡导‘永恒的反腐’和‘永恒的战争’，并从国外的国际捐助者那里获得资金。为什么爱国主义在统一税率开始的地方就戛然而止？ 捐助方如何看待这种在战时国家出现的避税行为？为了个人牟利而避税——这难道不是活动家们正在打击的腐败行为吗？”盖特曼采夫总结道。

乌克兰最高拉达财政委员会主席、乌克兰人民代表达尼洛·赫特曼采夫就此撰文。

法院未对沙布宁下达居家监禁令。

基辅法院认定反腐人士沙布宁殴打亲俄博主罪名成立。

围绕沙布宁的“中央反腐败委员会”及兵役问题的争议。

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