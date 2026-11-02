Centrum Przeciwdziałania Korupcji im. Szabunina jest podejrzane o niepłacenie podatków w wysokości ponad 22 mln hrywien za pośrednictwem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Poseł Danyło Hetmantsev oświadczył, że Centrum Zwalczania Korupcji (CZK), na czele którego stoi Witalij Szabunin, od początku pełnej inwazji nie wpłaciło do budżetu 22,6 mln hrywien podatków.
Według niego w 2025 r. kwota zaległych podatków wyniosła 5,96 mln hrywien. Jak twierdzi poseł, w ramach tej schematu wykorzystano 199 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które korzystały z uproszczonego systemu opodatkowania.
„CPC nie wpłaciło do budżetu, korzystając ze schematu wynagrodzeń dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, tylko w 2025 roku 5,96 mln hrywien, a Witalij Szabunin osobiście – 352,8 tys. hrywien. Czy patrioci nie chcą zwrócić armii zaniżonych podatków, które od początku pełnej operacji wynoszą 22,6 mln hrywien?” – zauważył.
Ogólnie rzecz biorąc, jak zauważył przewodniczący komisji finansowej parlamentu, w tym celu od września 2022 roku CPC wykorzystywało konta 199 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowanych podatkiem jednolitym.
„Od lat walczymy z nieuczciwym biznesem, który wypłaca czarne pensje za pośrednictwem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ale w tym przypadku przynajmniej motywacja jest zrozumiała – zapewnienie dodatkowej przewagi nad konkurencją, zminimalizowanie kosztów i tak dalej. A jakie są tutaj motywy, poza chciwą chęcią zarobienia większej ilości pieniędzy kosztem tego, że armia nie otrzymuje należnych jej środków?” – podkreślił.
Poseł zadał szereg pytań działaczom antykorupcyjnym dotyczących ich stanowiska i stosunku do tej kwestii, a także darczyńców Centrum Przeciwdziałania Korupcji.
„Witalij Szabunin i Daryna Kalenjuk głośno i bezkompromisowo opowiadają się za nieustanną walką z korupcją i niekończącą się wojną, otrzymując finansowanie z zagranicy od międzynarodowych darczyńców. Dlaczego patriotyzm kończy się tam, gdzie zaczyna się stawka podatku dochodowego? Jak darczyńcy postrzegają tego rodzaju uchylanie się od podatków w kraju znajdującym się w stanie wojny? Czy uchylanie się od podatków w celu osobistego wzbogacenia się nie jest tą samą korupcją, z którą walczą aktywiści?” – podsumował Hetmantsev.
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