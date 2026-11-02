Poseł Danyło Hetmantsev oświadczył, że Centrum Zwalczania Korupcji (CZK), na czele którego stoi Witalij Szabunin, od początku pełnej inwazji nie wpłaciło do budżetu 22,6 mln hrywien podatków.

Według niego w 2025 r. kwota zaległych podatków wyniosła 5,96 mln hrywien. Jak twierdzi poseł, w ramach tej schematu wykorzystano 199 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które korzystały z uproszczonego systemu opodatkowania.

„CPC nie wpłaciło do budżetu, korzystając ze schematu wynagrodzeń dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, tylko w 2025 roku 5,96 mln hrywien, a Witalij Szabunin osobiście – 352,8 tys. hrywien. Czy patrioci nie chcą zwrócić armii zaniżonych podatków, które od początku pełnej operacji wynoszą 22,6 mln hrywien?” – zauważył.

Ogólnie rzecz biorąc, jak zauważył przewodniczący komisji finansowej parlamentu, w tym celu od września 2022 roku CPC wykorzystywało konta 199 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowanych podatkiem jednolitym.

„Od lat walczymy z nieuczciwym biznesem, który wypłaca czarne pensje za pośrednictwem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ale w tym przypadku przynajmniej motywacja jest zrozumiała – zapewnienie dodatkowej przewagi nad konkurencją, zminimalizowanie kosztów i tak dalej. A jakie są tutaj motywy, poza chciwą chęcią zarobienia większej ilości pieniędzy kosztem tego, że armia nie otrzymuje należnych jej środków?” – podkreślił.

Poseł zadał szereg pytań działaczom antykorupcyjnym dotyczących ich stanowiska i stosunku do tej kwestii, a także darczyńców Centrum Przeciwdziałania Korupcji.

„Witalij Szabunin i Daryna Kalenjuk głośno i bezkompromisowo opowiadają się za nieustanną walką z korupcją i niekończącą się wojną, otrzymując finansowanie z zagranicy od międzynarodowych darczyńców. Dlaczego patriotyzm kończy się tam, gdzie zaczyna się stawka podatku dochodowego? Jak darczyńcy postrzegają tego rodzaju uchylanie się od podatków w kraju znajdującym się w stanie wojny? Czy uchylanie się od podatków w celu osobistego wzbogacenia się nie jest tą samą korupcją, z którą walczą aktywiści?” – podsumował Hetmantsev.

O tym napisał przewodniczący komisji finansowej Rady Najwyższej Ukrainy, poseł Ukrainy Danyło Getmantsev.

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