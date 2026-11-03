W obwodzie rówieńskim mężczyzna ukradł motocykl i jeździł nim będąc pod wpływem alkoholu

W rejonie sarneńskim obwodu rówieńskiego policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł motocykl i prowadził go pod wpływem alkoholu. Podejrzany przyznaje się do winy; wcześniej był już sądzony za przestępstwa przeciwko mieniu oraz spowodowanie obrażeń ciała. Za nowe przestępstwo grozi mu od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.

29 października około godziny 17:30 na jednej z ulic w Sarnych funkcjonariusze patrolowi zauważyli motocykl marki Mustang, który poruszał się bez włączonych świateł mijania, a następnie zatrzymał się w miejscu, w którym było to zabronione.

Podczas rozmowy z kierowcą, 41-letnim mieszkańcem wsi Niweck, funkcjonariusze ustalili, że został on pozbawiony prawa do kierowania pojazdami i wykazywał oznaki nietrzeźwości. Odmówił poddania się badaniu w placówce medycznej oraz badaniu alkomatem marki Drager.

Funkcjonariusze patrolowi sporządzili wobec mężczyzny dwa protokoły administracyjne na podstawie części 2 art. 130 Kodeksu wykroczeń (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości), ust. 4 art. 126 Kodeksu wykroczeń (prowadzenie pojazdu przez osobę pozbawioną uprawnień) oraz skonfiskowali motocykl.

Dwa dni później, 31 października, około godziny 15:15, właściciel pojazdu, 47-letni mieszkaniec wsi Bereścia, zgłosił na policję kradzież tego motocykla.

Jak ustalili funkcjonariusze organów ścigania, 41-letni mężczyzna wtargnął na teren gospodarstwa poszkodowanego i ukradł motocykl marki Mustang, którego kluczyki znajdowały się w stacyjce.

Trwa dochodzenie przedprocesowe na podstawie części 1 art. 289 Kodeksu karnego Ukrainy – bezprawne przywłaszczenie środka transportu.

Po zakończeniu niezbędnych czynności śledczych zostanie rozstrzygnięta kwestia postawienia zarzutów 41-letniemu mieszkańcowi wsi Niweck.

Źródło: Policja obwodu rówieńskiego

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