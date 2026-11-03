На Рівненщині чоловік викрав мотоцикл і їздив на ньому напідпитку

0:00 / 0:00

У Сарненському районі Рівненської області поліцейські викрили чоловіка, який викрав мотоцикл і керував ним у стані алкогольного сп’яніння. Підозрюваний визнає свою провину, раніше його вже судили за майнові злочини та завдання тілесних ушкоджень. За новий злочин йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

29 жовтня близько 17:30 на одній з вулиць Сарн патрульні поліцейські виявили мотоцикл Musstang, який рухався без увімкненого ближнього світла фар та, потому, здійснив зупинку у забороненому місці.

Під час спілкування з водієм, 41-річним жителем села Нивецьк, правоохоронці встановили, що він був позбавлений права керувати транспортними засобами та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду у медзакладі та за допомогою приладу Драгер він відмовився.

Патрульні склали на чоловіка два адмінматеріали за ч.2 ст.130 КУпАП (керування ТЗ в стані сп’яніння), ч.4 ст.126 КУпАП (керування ТЗ особою, позбавленою права керування) та вилучили мотоцикл.

Через два дні, 31 жовтня, близько 15:15 про викрадення даного двоколісного до поліції із заявою звернувся його власник, 47-річний житель села Берестя.

Як встановили правоохоронці, 41-річний чоловік, проник до господарства потерпілого та поцупив мотоцикл Musstang, ключі від якого знаходилися у замку запалювання.

Триває досудове розслідування за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Після завершення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання про повідомлення 41-річному мешканцю села Нивецьк про підозру.

Джерело: Поліція Рівненської області

В Ужгороді чоловік проник до офісу та викрав смартфон.

Раніше в Івано-Франківську правоохоронці затримали 23-річну жительку Тисменицької громади, яка в стані алкогольного сп’яніння незаконно заволоділа автомобілем Mercedes-Benz 311 CDI та потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

У Києві під час ракетної атаки 16-річний хлопець викрав автомобіль та потрапив у ДТП.

Читай нас у