В Ровенской области мужчина угнал мотоцикл и ездил на нём в нетрезвом состоянии

В Сарненском районе Ровенской области полицейские задержали мужчину, который угнал мотоцикл и управлял им в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый признает свою вину; ранее его уже судили за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений. За новое преступление ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

29 октября около 17:30 на одной из улиц Сарн патрульные полицейские обнаружили мотоцикл Musstang, который двигался без включенного ближнего света фар и, впоследствии, остановился в запрещенном месте.

Во время беседы с водителем, 41-летним жителем села Нивецк, правоохранители установили, что он был лишен права управления транспортными средствами и имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра в медицинском учреждении и с помощью прибора «Драгер» он отказался.

Патрульные составили на мужчину два административных протокола по ч. 2 ст. 130 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 4 ст. 126 КоАП (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и изъяли мотоцикл.

Через два дня, 31 октября, около 15:15 с заявлением об угоне данного двухколесного транспортного средства в полицию обратился его владелец, 47-летний житель села Берестя.

Как установили правоохранители, 41-летний мужчина проник на территорию хозяйства потерпевшего и похитил мотоцикл Musstang, ключи от которого находились в замке зажигания.

Ведётся досудебное расследование по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.

После завершения необходимых следственных действий будет решен вопрос о предъявлении подозрения 41-летнему жителю села Нивецк.

Источник: Полиция Ровенской области

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