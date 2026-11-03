在罗夫诺州，一名男子盗走一辆摩托车，并在醉酒状态下驾驶该车

在里夫内州萨尔内区，警方抓获了一名盗窃摩托车并在醉酒状态下驾驶该车的男子。该嫌疑人承认了自己的罪行，此前他曾因财产犯罪和伤害罪受过审判。 针对此次新犯罪，他可能面临3至5年有期徒刑。

10月29日17时30分左右，巡逻警察在萨尔内市的一条街道上发现一辆Musstang摩托车，该车行驶时未开启近光灯，随后在禁停区域停车。

在与驾驶员（41岁，尼维茨克村居民）交谈时，执法人员查明其已被吊销驾驶资格，且有醉酒迹象。 他拒绝前往医疗机构接受检查，也拒绝使用德拉格呼吸测试仪进行检测。

巡警根据《行政违法法典》第130条第2款（醉酒驾驶机动车） 《乌克兰行政违法法典》第126条第4款（被吊销驾驶资格者驾驶机动车），并扣押了该摩托车。

两天后的10月31日约15时15分，该摩托车车主——一名47岁的贝雷斯蒂亚村居民——向警方报案称该两轮车被盗。

据执法部门查明，一名41岁男子潜入受害人的院内，盗走了Musstang牌摩托车，当时车钥匙仍插在点火开关中。

目前，警方正在依据《乌克兰刑法典》第289条第1款——非法侵占交通工具——对该案进行审前调查。

在完成必要的调查程序后，将决定是否向这位来自尼维茨克村的41岁男子发出嫌疑通知。

来源：里夫内州警察局

在乌日戈罗德，一名男子潜入办公室并盗走了一部智能手机。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克，执法人员拘留了一名23岁的蒂斯梅尼察社区居民，该女子在醉酒状态下非法占有了一辆梅赛德斯-奔驰311 CDI轿车，并引发了一起交通事故。

在基辅，一名16岁少年趁火箭弹袭击期间盗走一辆汽车，随后发生交通事故。

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