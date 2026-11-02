ЦПК Шабуніна підозрюють у несплаті понад 22 млн грн податків через ФОПів
Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що Центр протидії корупції (ЦПК), який очолює Віталій Шабунін, від початку повномасштабного вторгнення недоплатив до бюджету 22,6 млн грн податків.
За його словами, у 2025 році сума недоплачених податків становила 5,96 млн грн. Як стверджує нардеп, у відповідній схемі використовували 199 фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування.
"ЦПК недоплатив до бюджету із використанням схеми зарплатних ФОПів тільки у 2025 році 5,96 млн грн, а Віталій Шабунін особисто – 352,8 тис. грн. Чи не хочуть патріоти повернути мінімізовані податки армії, що з початку повномасштабки становлять 22,6 млн грн?" – зазначив він.
Загалом, зазначив голова фінансового комітету парламенту, для цього з вересня 2022 року ЦПК задіяв рахунки 199 ФОПів на єдиному податку.
"Ми роками боремося із недоброчесним бізнесом, який сплачує тіньові зарплати через ФОПів. Але тут хоча б мотивація зрозуміла – забезпечити додаткові переваги перед конкурентом, мінімізувати витрати і таке інше. А тут які мотиви, крім жадібного бажання отримувати більше грошей за рахунок недоотримання їх армією?" – наголосив він.
Народний депутат поставив низку запитань до антикорупціонерів щодо їхньої позиції та ставлення до цього донорів Центру протидії корупції.
"Віталій Шабунін і Дарина Каленюк голосно та безкомпромісно виступають за вічний антикор і вічну війну, отримує фінансування з-за кордону від міжнародних донорів. Чому патріотизм завершується там, де починається загальна ставка податку? Як на такий вид ухилення від оподаткування у воюючій країні дивляться донори? Чи ухилення від оподаткування з метою особистого збагачення – не та ж сама корупція, з якою борються активісти?" – підсумував Гетманцев.
Про це написав Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат України Данило Гетманцев.
Суд не відправив Шабуніна під домашній арешт.
Суд Києва визнав антикорупціонера Шабуніна винним у побитті проросійського блогера.
Конфлікт навколо ЦПК і військової служби Шабуніна.