ЦПК Шабуніна підозрюють у несплаті понад 22 млн грн податків через ФОПів

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Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що Центр протидії корупції (ЦПК), який очолює Віталій Шабунін, від початку повномасштабного вторгнення недоплатив до бюджету 22,6 млн грн податків.

За його словами, у 2025 році сума недоплачених податків становила 5,96 млн грн. Як стверджує нардеп, у відповідній схемі використовували 199 фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

"ЦПК недоплатив до бюджету із використанням схеми зарплатних ФОПів тільки у 2025 році 5,96 млн грн, а Віталій Шабунін особисто – 352,8 тис. грн. Чи не хочуть патріоти повернути мінімізовані податки армії, що з початку повномасштабки становлять 22,6 млн грн?" – зазначив він.

Загалом, зазначив голова фінансового комітету парламенту, для цього з вересня 2022 року ЦПК задіяв рахунки 199 ФОПів на єдиному податку.

"Ми роками боремося із недоброчесним бізнесом, який сплачує тіньові зарплати через ФОПів. Але тут хоча б мотивація зрозуміла – забезпечити додаткові переваги перед конкурентом, мінімізувати витрати і таке інше. А тут які мотиви, крім жадібного бажання отримувати більше грошей за рахунок недоотримання їх армією?" – наголосив він.

Народний депутат поставив низку запитань до антикорупціонерів щодо їхньої позиції та ставлення до цього донорів Центру протидії корупції.

"Віталій Шабунін і Дарина Каленюк голосно та безкомпромісно виступають за вічний антикор і вічну війну, отримує фінансування з-за кордону від міжнародних донорів. Чому патріотизм завершується там, де починається загальна ставка податку? Як на такий вид ухилення від оподаткування у воюючій країні дивляться донори? Чи ухилення від оподаткування з метою особистого збагачення – не та ж сама корупція, з якою борються активісти?" – підсумував Гетманцев.

Про це написав Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат України Данило Гетманцев.

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